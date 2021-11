PSG : Neymar est blessé, mais pas pour faire la fête !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Sérieusement blessé à la cheville contre l’AS Saint-Etienne, Neymar s’est consolé en faisant la fête et en jouant au poker jusqu’au bout de la nuit de dimanche à lundi.

Une blessure de plus pour Neymar au Paris Saint-Germain. A la 87e minute dimanche contre Saint-Etienne, le Brésilien se tord sérieusement la cheville. L’image n’est pas belle et laisse présager le pire. Le verdict tombe ce lundi : victime d’une grosse entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires, Neymar sera absent pour six à huit semaines. Il ne rejouera donc pas avant la deuxième quinzaine du mois de janvier 2022. Un nouveau coup dur pour le PSG et pour Neymar. Mais apparemment surtout pour son club. Sorti en larmes de la pelouse de Geoffroy Guichard, l’ancien joueur du Barça a vite retrouvé le sourire, comme le souligne Mundo Deportivo. Neymar a passé une nuit agitée avec un ami brésilien. De quoi déjà alimenter les critiques.

« Une nuit de musique, de chicha et de poker »

#VIP : sorti sur blessure face à Saint-Etienne, @neymarjr a passé une grande partie de la nuit à jouer au #poker avec des amis pic.twitter.com/cGYQeujIpd — Live Poker (@Live_Poker) November 29, 2021

De retour à Paris dimanche après le déplacement à Saint-Etienne, Neymar a retrouvé le chanteur et acteur brésilien, Jottape. La soirée a duré jusqu’au lendemain très tôt, la star du PSG ayant publié des photos sur sa story Instagram à 6h30 du matin. Mundo Deportivo fait quelques révélations sur la tournure qu’a pris cette soirée : « Une nuit de musique, de chicha et de poker ». Neymar n’a pas failli à sa réputation d’homme de la nuit, qui lui vaut tant de critiques. Comment ne pas faire le rapprochement entre toutes ces blessures et l’hygiène de vie de l’attaquant ? Et il ne compte pas changer. « La fête est une occasion de se détendre, de profiter. C'est quelque chose que je n'abandonnerai jamais », déclarait récemment Neymar, rappelle encore le journal basé à Barcelone. Un certain Daniel Riolo ne devrait pas le manquer dans les prochaines heures, même si un certain Julien Cazarre s'est déjà occupé de son cas.

Sur RMC, l'ancien trublion de Canal+, qui est un supporter acharné du Paris Saint-Germain, a lancé un hymne à la gloire de Neymar, enfin presque. Sur l'air de La danse des canards, Julien Cazarre s'est moqué du physique en cristal de la star brésilienne du PSG, laquelle enchaîne les blessures depuis qu'il a rejoint le club de la capitale lors du mercato 2017.