PSG : Neymar est blessé, il n'était pas clean insiste Laurey

Dans : PSG, RCSA, Coupe de France.

Près d’un mois plus tard, Thierry Laurey a trouvé le moyen de relancer la polémique autour de Neymar.

Blessé au pied droit face à Strasbourg (2-0) le 23 janvier en Coupe de France, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain avait reçu pas mal de coups de la part des Alsaciens. « Il a le droit de se faire attraper, ce n'est pas interdit », s’était défendu l’entraîneur du Racing, sans connaître la blessure du Brésilien. De quoi provoquer un scandale. Et pourtant, le technicien ne regrette rien et en a même rajouté une couche sur les provocations de Neymar.

« Je suis peut-être allé un peu loin dans la démonstration, mais je ne regrette absolument rien, a confié Laurey dans un entretien accordé à Canal+. Je n’ai rien contre le PSG, j’ai joué là-bas. Et je n’ai rien non plus contre Neymar. J’en ai juste marre d’entendre dire "les artistes doivent être protégés". Ça veut dire quoi ? Que ceux qui ne sont pas réputés artistes, on s’en moque ? Non, tout le monde doit être protégé. »

Neymar n’a pas été « clean »

« Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit dans mon équipe de mettre des coups volontairement, je m'en voudrais. J’estime que sur ce match-là, tout n’avait pas été clean, a-t-il dénoncé. Quand tu insultes les gens ou que tu leur parles mal, ce n’est pas très clean. On sait que ça se passe sur différents matchs, sur différentes équipes... » Autrement dit, Neymar est le principal responsable de sa blessure et du traitement infligé par ses adversaires.