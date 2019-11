PSG : Neymar est à Madrid, ce n'est pas pour le mercato

Dans : PSG.

Une semaine jour pour jour avant le match entre le Real Madrid et le PSG en Ligue des champions, Neymar était dans la capitale espagnole. Mais ce n'est ni pour le mercato, ni même pour le football. La star brésilienne était là pour du tennis.

Depuis cette année, la Coupe Davis de tennis se joue au même endroit pour l’ensemble des pays, et durant la même période, tuant une épreuve qui suscitait un engouement énorme dans plusieurs pays, dont la France. Mais la fédération internationale de tennis a vendu son épreuve au groupe Kosmos, dirigé par Gerard Piqué, lequel a reçu le soutien financier de Rakuten, énorme groupe qui est également le sponsor du Barça. Et la première édition de cette Coupe Davis se déroule actuellement à Madrid. Invité par son ancien coéquipier barcelonais, Neymar était mardi dans une loge VIP de l’enceinte madrilène afin d'assister au match entre l'Espagne et la Russie.

La star brésilienne du PSG a été vue en compagnie des membres de sa célèbre garde rapprochée, la Toiss. C’est la deuxième fois en une semaine que Neymar est en Espagne, puisque la semaine passée il était à Barcelone, tout cela à une semaine du match retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Interrogé rapidement par Mundo Deportivo, Neymar en a profité pour dire qu’il était en pleine forme et postulait à une place dans l’équipe de Thomas Tuchel contre Lille le week-end prochain.