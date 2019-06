PSG : Neymar envoie un message secret et violent à Al-Khelaifi !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

L'hypothèse d'un départ de Neymar du Paris Saint-Germain semble prendre un peu d'épaisseur et forcément du côté du Mundo Deportivo, média favorable à 100% au FC Barcelone, on se déchaîne depuis 48 heures. Ce mercredi, le journal sportif affirme que si Nasser Al-Khelaifi n'a pas mâché ses mots à l'encontre de la star brésilienne du PSG dans France-Football, c'est qu'avant cela il avait reçu un message personnel de Neymar. Et cette brève communication venue du Brésil a poussé le dirigeant qatari du Paris SG à se fâcher.

Il est vrai que la teneur du message de Neymar avait de quoi mettre dans le rouge Nasser Al-Khelaifi. « Je ne veux pas jouer plus longtemps au PSG. Je veux rentrer chez moi, d’où je n'aurais jamais dû partir », aurait indiqué l'attaquant brésilien à son employeur, le « chez moi » en question étant évidemment le FC Barcelone. Face à cette demande confidentielle de Neymar Jr, le président du Paris Saint-Germain a donc répondu publiquement via France-Football avance le Mundo Deportivo, même si bien évidemment tout cela reste une rumeur de plus. Mais pour nos confrères catalans, tout est désormais en place pour un retour de Neymar au Barça, et si cela ne se fait pas, ce sera la faute au Paris SG.