PSG : Neymar envoie un message aux funérailles de Pelé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Les commémorations autour de la mort de Pelé ont démarré ce lundi au Brésil. C'est tout le pays qui pleure sa légende.

Pelé est décédé à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer le 29 décembre dernier. Une terrible déchirure pour tous ses fans, que ce soit au Brésil ou dans le reste du monde. Le Roi, comme il était surnommé, sera inhumé ce mardi 3 janvier, entouré de sa famille. Ce lundi, c'est une veillée funèbre au stade du Santos FC qui a lieu. Un événement que peu de personnes veulent rater. Cependant, certains sont obligés pour des raisons professionnelles de rester sur leur lieu de travail. C'est le cas de Neymar Jr, grand fan de Pelé et qui a dû rester à Paris pour préparer les prochaines échéances du club de la capitale. Pourtant, des informations indiquaient que Neymar serait au Brésil pour assister aux commémorations autour de Pelé.

Neymar au Brésil, son père met les choses au clair

Ils manipulent les fans du psg contre leur club pour buzzer. Neymar Senior présent a l’enterrement de Pelé dit " Mon fils m’a demandé d’être ici à sa place ". Ils transforment cela en " mon fils voulait être la, le club l’a empêché "

PROCÉDÉ HONTEUX🤮pic.twitter.com/vXpU3KVLgP — La Source Parisienne (@lasource75006) January 2, 2023

Et un Neymar en remplace un autre car si le joueur du PSG ne s'est pas rendu au Brésil, ce n'est pas le cas de son père, Neymar Sr. Ce dernier a bien indiqué que son fils l'avait envoyé en Amérique du Sud lors de quelques mots échangés en marge de la cérémonie. « Non, Neymar ne va pas venir et il m'a demandé d'être ici à sa place. Pour apporter un soutien à la famille. Nous savons ce que c'est de perdre quelqu'un et nous n'avons pas seulement perdu un athlète, nous avons perdu un citoyen, la personne Pelé, Edson Arantes. Cela nous rend tristes », a notamment indiqué Neymar Sr, qui éclaire donc les fans et observateurs autour des rumeurs qui envoyaient l'ancien du Barça au Brésil. Depuis qu'il est revenu de la Coupe du monde avec la Seleçao, Neymar multiplie les sorties dans lesquelles il rappelle sa motivation à tout gagner avec le PSG. Suspendu face à Lens après son carton rouge récolté contre Strasbourg, le génie auriverde fera son retour pour les prochains matchs avec Paris.