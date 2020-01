PSG : Neymar enfile son gilet-jaune, révolution en marche à Paris

Dans : PSG.

Depuis la reprise en 2020, Neymar semble avoir accepté de jouer le jeu et d'assumer un travail défensif avec le Paris Saint-Germain. Et forcément cela change tout.

Si Neymar a fait l’objet d’un traitement musclé mercredi lors du match entre le Paris Saint-Germain et l’AS Saint-Etienne, le joueur brésilien a montré de nouvelles qualités qu’on ne lui connaissait pas. Car plutôt du genre à zapper les missions défensives, la star brésilienne du PSG a affiché des statistiques qui n’ont échappé à personne. Car même si les Verts étaient en-dessous de tout au Parc des Princes, Neymar a fait le boulot et mieux que cela.

Neymar a vraiment changé, le PSG en rêve

Dans les colonnes de L’Equipe, Damien Degorre a fait les comptes, et ils sont bon pour Neymar Jr, lequel entame 2020 avec de belles ambitions. « Sur ses six ballons gagnés lors de ce match PSG-ASSE , il aura effectué deux interceptions, un chiffre digne d’un milieu récupérateur (…) Bien sûr, tout ne paraît pas forcément naturel pour Neymar mais, en adoptant cette attitude, son jeu offensif en profite aussi. À la récupération par Paris, il part d’un peu plus bas sur le terrain, se trouve moins dos au but, prend moins de coups et distribue quelques ballons délicieux, comme sur le cinquième but parisien mercredi », constate le journaliste. Au sein des 4 Fantastiques du Paris Saint-Germain, Neymar semble donc avoir accepté de modifier son style pour faire profiter le PSG de la fabuleuse armada offensive que le Brésilien constitue avec Kylian Mbappé, Angel di Maria et Mauro Icardi. Reste désormais à croiser les doigts pour que Neymar ne se blesse pas.