PSG : Neymar encore blessé mais titulaire contre Liverpool

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

C’était la grande question de ces derniers jours, depuis les matchs internationaux de la semaine dernière.

Si le pépin à l’épaule contracté par Kylian Mbappé avec l’équipe de France semble quasiment guéri, l’inquiétude concernait surtout Neymar et sa blessure plus sérieuse à l’adducteur droit. Même pour une simple élongation, impossible à ce niveau de guérir totalement en si peu de temps. Mais cela n’empêchera pas le Brésilien d’être sur le terrain ce mercredi face à Liverpool. C’est la volonté du joueur, de Thomas Tuchel, et le staff médical ne semble pas voir de contre-indications à forcer pour être présent dans ce grand rendez-vous.

Néanmoins, L’Equipe l’affirme sans l’ombre d’un doute, l’ancien barcelonais ne sera pas à 100 % physiquement pour ce match capital, et jouer des rencontres de ce niveau avec un élément amoindri n’est pas anodin. Mais il s’agit de Neymar, avec tout ce qu’il représente sportivement pour l’équipe et aussi en terme d’image. Et pour le PSG, le jeu en vaut la chandelle si jamais le Brésilien parvient à se montrer décisif malgré son handicap, surtout qu’un succès ouvrirait les portes de la qualification à son équipe, et laisserait donc quelques semaines à Neymar pour se soigner définitivement.