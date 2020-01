PSG : Neymar écrase Mbappé, la punchline de Riolo

Dans : PSG.

Depuis que Thomas Tuchel articule son équipe du Paris Saint-Germain en 4-4-2, le surnom des « 4 Fantastiques » a été donné au quatuor composé par Di Maria, Neymar, Mbappé et Icardi.

Mais depuis quelques semaines, c’est surtout Neymar qui porte l’attaque du Paris Saint-Germain. Dimanche soir encore face à Lille, le Brésilien a été, de très loin, le plus dangereux des joueurs offensifs du PSG. Auteur d’un doublé, l’international auriverde est en réalité le seul « fantastique » selon Daniel Riolo, qui estime que l’ancien joueur du FC Barcelone est de très loin au-dessus de tout ses partenaires d’attaque dans la capitale française.

« On parle des Quatre Fantastiques mais on devrait on devrait parler du Fantastique car les trois autres sont clairement en dessous » a indiqué Daniel Riolo sur RMC, avant d’expliquer que selon lui, le Paris Saint-Germain devrait jouer avec Abdou Diallo en latéral gauche face au Borussia Dortmund. Une bonne manière de libérer Neymar et de sécuriser la défense parisienne. « Mais surtout, ce que je veux, c’est voir cette défense avec Kimpembe et Diallo contre Dortmund. Je ne veux pas les deux Brésiliens derrière. Et je veux Diallo à gauche parce qu’il ne va pas monter et sécuriser. Il va laisser Neymar libre de jouer. Je ne vois pas comment le PSG peut évoluer en 4-2-4 sans sécuriser derrière ». Un constat qui devrait être massivement partagé par les fans de Paris à 3 semaines du choc face à Dortmund au Signal Iduna Park.