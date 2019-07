PSG : Neymar échangé, Tuchel a donné une liste de 6 Barcelonais

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Après les 120 M€ dépensés pour Antoine Griezmann, le FC Barcelone n’a qu’une marge de manœuvre limitée dans le dossier Neymar.

Le club catalan n’a pas le choix, il faudra proposer des joueurs en échange pour faire baisser la facture. Tout en espérant que le Paris Saint-Germain accepte cette opération. A priori, le scénario est possible puisque le champion de France ne peut plus conserver le Brésilien dans le contexte actuel. De plus, de nombreux éléments de l’effectif barcelonais intéressent Thomas Tuchel. En effet, le média local Sport énumère six joueurs cochés par l’entraîneur parisien.

Pas de surprise pour les premiers, Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé et Ivan Rakitic sont régulièrement cités. Ces trois Blaugrana ont même été convoités par le PSG ces derniers mois. Quant aux trois autres cibles, il s’agit du latéral droit Nelson Semedo et des défenseurs centraux français Samuel Umtiti et Clément Lenglet. Si Tuchel apprécie tous ces profils, reste à savoir si le Barça est prêt à les libérer. De toute façon, Barcelone n’a pas vraiment le choix…