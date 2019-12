Dans : PSG.

La victoire du Paris Saint-Germain samedi à Montpellier n'a pas levé les doutes sur l'état d'esprit qui règne au sein du leader de la Ligue 1. Et le cas Neymar suscite bien des questions.

On se demande ce qu’il s’est passé dans la tête de Neymar samedi à la Mosson, la star brésilienne du Paris Saint-Germain étant totalement à côté de la plaque en première période, avec un comportement puéril, avant de faire basculer la rencontre à lui tout seul. Deux facettes d’un Neymar qui commencent à mettre tout le monde sur les nerfs, les qualités vues pendant 15 minutes n’étant pas à même d’effacer tout le reste. Ce lundi, évoquant les performances de l’ancien joueur du FC Barcelone sous le maillot du PSG, Frédéric Gouaillard, journaliste du Parisien et qui ne peut donc pas être taxé d’anti-parisiannisme, fait un constat forcément terrible pour un Neymar Jr qui semble dilapider son énorme talent.

Les mots sont durs pour le Brésilien. « Neymar est un fantôme depuis le début de saison, entre ses passages à l’infirmerie et ses suspensions. Il lui reste heureusement des pieds magiques, en témoigne son coup franc sublime à Montpellier ou son implication dans les merveilleux buts de Mbappé et Icardi (…) Sans condition, le Brésilien mise sur sa technique très au-dessus du lot mais ne peut orienter, contrôler, impulser, accélérer comme son jeu le suppose, comme son numéro de maillot l’indique, le 10 », constate le journaliste, qui estime que Neymar contribue à faire du Paris Saint-Germain un club qui domine en Ligue 1 mais n’est pas suffisamment collectif pour aller très loin en Ligue des champions. Thomas Tuchel va devoir sacrément bouger les lignes pour permettre au Paris SG et à Neymar de modifier cette impression qu'encore une fois le printemps européen pourrait être dévastateur.