PSG : Neymar de retour, le plan chaotique du Barça dévoilé !

Dans : PSG.

Au top de sa forme avec le Paris Saint-Germain ces dernières semaines, Neymar figure encore et toujours dans le viseur du FC Barcelone au mercato.

Le club catalan, qui a perdu Luis Suarez sur blessure ce week-end pour quatre mois, concentre ses efforts hivernaux sur le recrutement d’un avant-centre de complément. Mais sans aucun doute, le club blaugrana reviendra à la charge auprès du Paris Saint-Germain pour Neymar lors du prochain mercato estival. Cela est quasiment acté… à deux conditions, selon les informations récoltées en ce début de semaine par Don Balon. En effet, le média indique que Barcelone va devoir boucler deux ventes afin de passer à l’offensive.

La première concerne Philippe Coutinho, prêté au Bayern Munich et qui réalise une belle saison en Allemagne. A moins d’une blessure du Brésilien, une vente de ce dernier semble largement envisageable, et pour un beau prix, dans les prochaines semaines. En revanche, le second dossier s’annonce plus compliqué pour Barcelone, qui aimerait dans l’idéal trouver une porte de sortie à Ousmane Dembélé, lequel n’a participé qu’à cinq matchs de Liga cette saisons en raison de ses nombreux pépins physiques. Selon le média espagnol, ce n’est que lorsque Dembélé et Coutinho auront fait leurs valises que Barcelone s’attaquera à Neymar, un joueur estimé… à 160 ME par la direction catalane. Un prix qui ne manquera pas de faire tiquer les supporters du PSG, mais surtout Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo.