PSG : Neymar, Cristiano Ronaldo... Marcelo est très bavard avant Real-PSG

Dans : PSG, Liga, Ligue des Champions.

Mercredi soir, le Real Madrid affronte le PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions. L’occasion pour l’Europe entière de voir Neymar et Cristiano Ronaldo s’affronter de nouveau.

Un choc au sommet entre deux des trois meilleurs joueurs du monde, que le défenseur Marcelo attend avec impatience. Dans les colonnes d’Esporte Interativo, l’international brésilien est revenu sur l’état de forme ainsi que sur l’état d’esprit de CR7. « Je ne pense pas que Cristiano Ronaldo soit mécontent, comme j’ai pu le lire. Si c’était le cas, il serait déjà parti. Je vois juste qu’il fait tout son possible pour aider notre équipe. C’est un type mature qui a beaucoup de soutien au sein du club. Nous connaissons tous sa capacité et ce qu’il peut apporter, il n’y a aucun problème ».

Et bien évidemment, le défenseur du Real Madrid a profité de cette interview pour glisser un petit mot sur Neymar. Et cela ne vous surprendra pas, Marcelo imagine déjà la star du PSG avec le maillot du Real Madrid sur les épaules. « Il serait bien ici, c’est certain, ce serait bien qu’il vienne à Madrid. Pour moi, les grands joueurs doivent jouer pour le Real et je pense que Neymar jouera un jour pour le Real Madrid ». Une nouvelle sortie médiatique qui devrait agacer le Paris Saint-Germain, à J-2 du choc de la saison…