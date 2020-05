PSG : Neymar contraint de se confiner à son retour en France !

Dans : PSG.

Le 20 avril, le Ministère de l’Intérieur indiquait à l’AFP que ceux qui résident en France n’auront pas besoin d’observer une quarantaine à leur retour de l'étranger.

Cela représentait évidemment une bonne nouvelle pour les joueurs du Paris Saint-Germain, nombreux à avoir rallier l’Amérique du Sud durant la crise du coronavirus. On pense bien entendu à Neymar mais également à Edinson Cavani, Keylor Navas ou encore Thiago Silva. Cependant, il semblerait que la direction du PSG soit déterminée à prendre toutes les mesures sanitaires nécessaires afin de garantir la sécurité des joueurs et de leurs coéquipiers dans l’optique d’un retour à l’entraînement en juin. Car selon la journaliste Isabela Pagliari, une quarantaine sera bien imposée aux joueurs du PSG qui reviendront de l’étranger, aucun risque ne voulant être pris avec Neymar et les autres.

« Cette semaine L’Equipe a donné la date du 22 juin pour la reprise de l’entraînement au PSG. Moi, j’ai eu la confirmation. Ce n’est pas officiel, mais c’est une date qu’ils envisagent pour le retour des entraînements. Par exemple, je vais prendre Marquinhos. Après plus de 50 jours en France, il est rentré au Brésil, parce que sa femme, Carol, elle a ses parents ici. Ils vont rester un peu avec eux. A priori ils vont rester 15 jours. Vous pouvez faire le calcul, après ça va faire 15 jours de quarantaine. Ce n’est pas obligatoire mais le PSG va demander à tous les joueurs partis à l’étranger de faire quinze jours chez eux en France avant de reprendre l’entraînement. Bizarre le départ de Marquinhos ? Non, je sais qu’ils ont respecté la quarantaine. Ils ont pris toutes les mesures de sécurité pour venir au Brésil. Comme ils ont ces dates, ils peuvent s’organiser, ce n’est pas un souci, sa femme voulait juste passer un moment avec ses proches » a indiqué la journaliste d’Europe 1, pour qui Neymar, Marquinhos et compagnie devront donc passer par la case quarantaine pour environ 15 jours à leur retour en France.