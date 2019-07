PSG : Neymar climatisé par le Qatar, il commence à comprendre

Dans : PSG, Mercato.

Trois mois après avoir annoncé à ses dirigeants et son entraineur son intention de quitter le Paris Saint-Germain cet été, Neymar a pris la direction de la Chine avec le groupe francilien ce mardi.

Un déplacement pour plus d’une semaine qui montre que le Brésilien n’a pas l’intention d’aller au clash, alors que son club n’a reçu absolument aucune offre à son sujet. Résultat, rien ne sert d’aller au bras de fer sans courtisan, et le « Ney » va s’exécuter. Néanmoins, son attitude sera scrutée de près en Chine, où de nombreux sponsors majeurs du PSG ont prévu de le solliciter. Va-t-il faire faux bon ou s’exécuter sans sourciller, ce qui laisserait à penser qu’une saison de plus à Paris n’est pas à exclure ? L’Equipe pose la question mais indique en tout cas que l’ancien du FC Barcelone a changé d’attitude depuis le mois de mai dernier.

Persuadé que le club catalan allait le recruter sans sourciller, il avait annoncé à ses proches qu’il ne poserait « plus jamais les pieds à Paris », histoire d’afficher sa fermeté, dans des propos rapportés par la chaine UOL, très proche de son clan. Depuis, Neymar est non seulement revenu à Paris, mais il entame en tout cas la préparation avec le club de la capitale. Il faut dire que le Qatar, qui a décidé de prendre en main la situation, s'opposera à toute offre qui ne sera pas assortie d'une somme rondelette. De quoi lui faire comprendre que c'était loin d'être gagné. Après, le Brésilien avait aussi fait la préparation avec Barcelone, et la tournée américaine qui va avec, en 2017, avant de signer au PSG. Mais à l’époque, il suffisait de lever sa clause libératoire, et Neymar l’avait fait en parfaite connaissance de cause, attendant de passer le cap du 1er août pour toucher une énorme prime avant de s’en aller.