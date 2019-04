PSG : Neymar chouchou d'Al-Khelaifi, Rabiot a craqué !

Dans : PSG, Ligue 1.

Adrien Rabiot vit ses dernières semaines au Paris Saint-Germain, et tel Hatem Ben Arfa la saison passée, il a compris depuis bien longtemps que le club ne fera plus appel à lui d'ici la fin de saison. Sanctionné par son club formateur, le milieu de terrain prépare son avenir, en ressassant le film d'une année sportive qui est évidemment la pire de sa carrière. Et Adrien Rabiot doit évidemment repenser à un acte fondateur de ce divorce entre le PSG et lui, à savoir sa mise à l'écart en même temps que Kylian Mbappé lors du fameux match aller gagné par Paris à Marseille au Vélodrome.

Ce soir-là, Adrien Rabiot et Kylian Mbappé avaient été mis sur le banc parisien en raison d'un retard avant le match. Une sanction décidée par Thomas Tuchel. Mais selon L'Equipe, Adrien Rabiot aurait très mal vécu de voir Neymar, lui aussi concerné par un retard de ce Clasico, passer entre les gouttes. « Neymar était lui aussi en retard à l’heure de monter dans le bus en direction du stade Vélodrome. Pour disculper la star, certains avancent que le bus attendait le président Al-Khelaïfi. Une version qui ne fait pas l’unanimité au club. Le Brésilien n’a été sanctionné ni sportivement ni financièrement. Les Français du vestiaire, et notamment Adrien Rabiot, ont peu goûté cette différence de traitement », explique le quotidien sportif, même si Kylian Mbappé s'est, lui, vengé en marquant un but à l'OM ce soir-là.