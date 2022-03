PSG : Neymar choque à l’entraînement

Dans : PSG.

Longtemps critiqué pour son manque de professionnalisme, Neymar a enfin décidé de se reprendre. Le meneur de jeu du Paris Saint-Germain a fait preuve de sérieux pendant sa récente convalescence. A tel point que le Brésilien a impressionné au Camp des Loges.

Depuis quelques semaines, Neymar serait presque dans l’ombre de ses coéquipiers Kylian Mbappé et Lionel Messi. Le Français porte régulièrement le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, tandis que l’adaptation du septuple Ballon d’Or attire forcément la lumière. Et si le numéro 10 devenait la principale attraction de la fin de saison ? C’est possible compte tenu de ses gros efforts à l’entraînement.

Revenu de blessure le 15 février dernier, lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (1-0), Neymar a tout fait pour réapparaître dans les meilleures conditions. Rappelons que le Brésilien souffrait d’une blessure à la cheville plus grave que prévue. D'où son retour repoussé. Ce coup dur supplémentaire ne l’a pourtant pas affecté. Au contraire, le joueur réputé pour son manque de professionnalisme a énormément travaillé pendant sa convalescence, raconte le journal L’Equipe. Déterminé, l’ancien ailier gauche du FC Barcelone a même impressionné au Camp des Loges, où ses efforts ont fini par payer.

La prise de conscience de Neymar

En effet, Neymar était bien disponible pour débuter contre les Merengue, mais a lui-même décidé de ne jouer que quelques minutes en fin de match, histoire de ne pas connaître une nouvelle rechute. Il n’était pas question pour lui de rallonger son absence. Surtout pas au moment où l’international auriverde a pris conscience qu’il n’avait plus de temps à perdre à l’âge de 30 ans. C’est donc un Neymar surmotivé qui aborde cette fin de saison, avec la Coupe du monde 2022 en ligne de mire.