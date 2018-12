PSG : Pierre Ménès et ce constat frappant sur la vie sans Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Un PSG clairement fatigué par sa première partie de saison a fait le minimum ce samedi face à Nantes, avec un succès 1-0 sur un but de l’inévitable Kylian Mbappé.

Le spectacle n’était pas au rendez-vous, mais c’est normal, Neymar n’était pas sur le terrain. Parti en vacances avant tout le monde pour laisser reposer ses adducteurs, le Brésilien est indispensable dans le jeu parisien estime Pierre Ménès, pour qui l’animation offensive devient tout de suite beaucoup plus chancelante quand l’ancien barcelonais n’est pas sur le terrain.

« Sans Neymar, Paris n’est plus la même équipe. Privé de son Brésilien parti en vacances avant les autres, le PSG n’a pas la même inventivité dans le jeu. Heureusement pour les Parisiens que Mbappé a trouvé la clé en coupant au second poteau un corner parce qu’ils ne se sont guère montrés adroits devant le but par ailleurs. En face, Nantes n’a fait que défendre comme on s’y attendait et on ne peut même pas en vouloir à Vahid. S’ils avaient laissé de l’espace aux Parisiens, les Canaris se seraient fait ouvrir en deux. Au final, c’est une victoire qui permet au PSG de finir l’année sur une bonne note, en attendant des échéances beaucoup plus importantes en 2019 », a livré le consultant de Canal+ sur son blog. Un constat évident, mais qui sera probablement oublié pour un temps, les joueurs du PSG étant surtout impatients de couper un peu après une première partie de saison quasiment parfaite.