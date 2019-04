PSG : Neymar chahuté, il doit se ressaisir pour aider Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Europeen.

Recruté par le Paris Saint-Germain il y a un an et demi en provenance de Barcelone, Neymar n’a pas encore amené le club de la capitale sur le toit de l’Europe. Et pour cause, le Brésilien doit composer avec de graves blessures chaque année à la même période de la saison, ce qui empêche le PSG de passer un cap en Ligue des Champions. Mais au-delà de ses blessures, l’ancienne star du Barça doit comprendre qu’il a un rôle central dans le projet du PSG, et que cela demande plus de professionnalisme selon Bruno Satin, qui a lancé un message à Neymar dans les colonnes de France Football.

« Neymar n’offre pas autant de professionnalisme que Messi ou Cristiano. Il joue comme il est, et il est comme il joue, à savoir qu’il aime surtout se divertir, s’amuser. Quand on a un rôle aussi central dans un club, ça peut être un souci car les autres ne sont pas tirés vers le haut. C’est d’autant plus un souci que le PSG n’a pas construit une institution assez forte pour contrebalancer un tel phénomène » a confié le célèbre agent de joueurs, qui estime néanmoins que Neymar est le joueur le plus fort ayant foulé les pelouses de Ligue 1. « Neymar est un joueur rarissime, comme il n’en existe aucun autre actuellement. C’est évidemment le joueur le plus fort à avoir joué dans notre Championnat, mais c’est également quelqu’un qui voisine avec les deux autres monstres que sont Messi et Cristiano. J’adore Mbappé, vraiment, mais on ne se rend pas compte que Neymar c’est bien plus fort » s’est enflammé Bruno Satin, admiratif devant un Neymar qui doit cependant gagner en professionnalisme selon lui.