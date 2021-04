PSG : Neymar cartonne à Marseille, La Provence hallucine

Dans : PSG.

Le marketing parisien prend le pouvoir et même Marseille est touché par le succès populaire du PSG en France.

Premier club français depuis l’OM (1990-1991) à disputer deux demi-finales consécutives de Ligue des Champions, le PSG s’installe chez les grands d’Europe. Il prend aussi sa place dans le coeur des Français. Les récents sondages démontrent que le Paris SG est désormais de loin le club préféré des suiveurs du football, dont un quart se déclare supporter de la formation francilienne. L’arrivée des superstars, les victoires en France comme en Coupe d’Europe, ne font que renforcer cette tendance. Car si, il y a 25 ans, il était très fréquent de voir des maillots de l’OM sur les terrains de football de la région parisienne, l’inverse est désormais de mise. Et ça, c’est nouveau pour les sudistes, comme le souligne dans France Football Alexandre Jacquin, responsable-adjoint des sports à La Provence.

« On a vu des maillots du PSG arriver à Marseille depuis quelques années. Au début, je n’y croyais pas, mais on voit de plus en plus de maillots Neymar dans la rue, le métro. Surtout des jeunes de moins de 25 ans qui sont sevrés de résultats de la part de l’OM depuis plusieurs saisons, et qui ont grandi avec les stars parisiennes », explique le journaliste, pour qui cette tendance s’explique principalement par les mauvais résultats de l’OM, associés aux succès du PSG. Le lien entre les adhésions du public et les résultats est évident, tant le Reims des années 1960, les Verts des années 1970, l’OM des années 1990, l’OL en 2000, ont marqué des générations et créé des vagues de nouveaux supporters. Pour la Provence, c’est toutefois difficile à digérer actuellement, le journal local ayant pris clairement le partie de la haine contre le PSG, surnommé parfois « QSG », soit Qatar Saint-Germain, dans ses papiers.