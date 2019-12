PSG : Neymar capitaine de Paris, l'idée du siècle ?

Dans : PSG.

Laissé au repos mercredi soir par le PSG contre Le Mans en Coupe de la Ligue, Neymar fait beaucoup parler de lui suite à son interview dans FF. Et l'idée de lui confier le brassard de capitaine du Paris SG ne semble pas saugrenue.

Il y a encore quelques semaines, l’idée de voir Neymar devenir un vrai pilier du Paris Saint-Germain aurait fait pas mal sourire, tant le joueur brésilien semblait plus proche de la sortie que de la prolongation. Mais, son changement d’attitude et sa récente interview dans France-Football ont clairement changé la donne, Neymar semblant vouloir s’impliquer beaucoup plus sérieusement dans la vie du PSG. Et même s’il n’a pas revendiqué le brassard de capitaine du club de la capitale, l’attaquant brésilien estimant que son compatriote Thiago Silva était fait pour ce rôle, Neymar pourrait bien devenir l’homme qui compte.

Interrogé sur cette idée, Johan Micoud y voit là une excellente idée à soumettre à Thomas Tuchel et Leonardo. « Neymar capitaine du PSG, c’est une idée à creuser. Tu n’as pas forcément besoin de parler sur le terrain pour être capitaine, tu peux avoir quelqu’un qui parle peu mais qui s’exprime dans le vestiaire. Je ne pense pas que Lionel Messi crie sur le terrain avec le Barça. Ce serait une vraie responsabilité de confier à Neymar le brassard de capitaine pour qu’il emmène les autres avec lui. C’est une vraie idée, car globalement il porte déjà le PSG. Dans l’interview à France Football, c’est normal qu’il ne demande pas ce rôle et qu’il dise que Thiago Silva est un bon capitaine. Mais il dit que si on lui donne, il le prendra volontiers », a fait remarquer sur l’Equipe TV, l’ancien joueur. Et Johan Micoud n'est pas le seul à voir dans Neymar un excellent capitaine du PSG, preuve que la star brésilienne a peut-être changé la donne.