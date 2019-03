PSG : Neymar c'est zéro risque au Paris SG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis le 23 janvier dernier, et sa rechute contre Strasbourg en Coupe de France, Neymar est à l'infirmerie du Paris Saint-Germain.

Entre Paris, Barcelone, le Brésil et le Qatar, Neymar a beaucoup voyagé ces dernières semaines. Pas pour jouer sous le maillot du club de la capitale, mais plutôt pour soigner son pied droit blessé. Victime d'une « réactivation douloureuse de la lésion du cinquième métatarsien droit », l'international brésilien voit le bout du tunnel. De retour sur les terrains, le Ney n'a pas encore repris l'entraînement avec le ballon. Mais sa présence au Camp des Loges dans ce moment difficile pour toute la formation francilienne apporte un vrai plus. Ce que Thomas Tuchel ne cache pas.

« Neymar est bien. Il est avec nous chaque jour à l’entraînement, il fait des courses, mais on doit être attentifs. On ne doit pas prendre de risque, c’est nécessaire qu’il continue ses soins avec le kiné et le docteur. Maintenant c’est bien, il est ici, cela change des choses qu’il soit avec nous. Une date pour son retour ? Avec Edi, j’étais trop confiant, et j’ai mis la pression sur le staff et sur le joueur, donc ce n’est pas possible. Je ne sais pas quand il va revenir. On doit être patients avec Neymar et le staff médical, il doit se sentir bien quand il fera son retour », explique, en conférence de presse, l'entraîneur du PSG, qui sait que la convalescence de Neymar devrait prendre fin en avril. Mais la prudence et la patience sont de mise. Normal, vu que Paris n'a déjà plus la pression de la Ligue des Champions en cette fin de saison.