PSG : Neymar, Ballon d'Or des suspensions à Paris !

Neymar risque d'être suspendu pour la 14e fois depuis qu'il a rejoint le Paris Saint-Germain. Un triste record pour celui qui est censé contribuer à représenter le club de la capitale sur toute la planète.

Depuis sa signature au Paris Saint-Germain lors du marché des transferts 2017, Neymar est devenu le numéro 1 dans un classement peu glorieux. En effet, l’ancien joueur du Barça a été suspendu 13 matchs, avant même de savoir ce que la commission de discipline de la Fédération Française de Football va décider suite à son avertissement express face à Montpellier mercredi en Coupe de France. Dans ce hit-parade des joueurs parisiens punis, Neymar devance Marco Verratti (11 matchs) et le duo composé de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe (10 matchs). Menacé de manquer la finale de la Coupe de France face à l’AS Monaco, mercredi prochain, Neymar a fait part de sa colère sur les réseaux sociaux, estimant avoir été clairement victime d’un arbitre déterminé à le « cartonner » alors que la faute était il est vrai légère et que le Brésilien venait d’entrer en jeu.

Autrement dit, après quatre ans au Paris Saint-Germain, Neymar risque d’avoir manqué 14 matchs pour des suspensions, un score digne d’un défenseur, mais pas vraiment d’une star offensive. Et comme le rappelle Le Parisien, cette saison en 29 matchs joués, Neymar a pris neuf cartons jaunes et deux cartons rouges. Pour le PSG, c’est évidemment même gênant même si cela n’a pas empêché Leonardo et Nasser Al-Khelaifi de se battre pour prolonger l’attaquant de la Seleçao. Même si on ne connaît pas les subtilités du contrat signé par Neymar avec l'actuel deuxième de Ligue 1, il est clair que financièrement ces 14 matchs ont un prix colossal sur le plan sportif, mais aussi comptable. A 3 millions d'euros par mois, chaque rencontre manquée par la star vaut son pesant d'or et Al-Khelaifi le sait très bien. Et le Brésilien est probablement conscient que cela ne peut pas durer éternellement, même si visiblement il a du mal à tenir ses nerfs quand les choses ne vont pas dans son sens. Au Paris Saint-Germain de trouver la bonne solution.