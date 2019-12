PSG : Neymar aurait refusé l'offre historique du Qatar

Dans : PSG.

Si la priorité du PSG est clairement de prolonger Kylian Mbappé, l'Emir du Qatar aurait lui l'intention de garder aussi Neymar, quitte à lui offrir un contrat historique.

Ces dernières semaines, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi semblaient s’activer concernant Kylian Mbappé, la campagne de charme lancée par le Real Madrid et Zinedine Zidane ayant précipité les choses, mais à priori Neymar Jr n’est pas oublié du côté de Doha. En effet, l’Emir du Qatar est lui décidé à ne pas lâcher la star brésilienne de sitôt, même si ce dernier veut lui quitter le Paris Saint-Germain. Et pour convaincre Neymar de prolonger son séjour dans la capitale, une offre colossale, et même historique, aurait été transmise par Nasser Al-Khelaifi au clan Neymar.

Don Balon explique en effet que le PSG a proposé à l’attaquant brésilien de prolonger jusqu’en 2025 avec un salaire de 50ME par saison. Pour Doha, il s’agit de continuer à surfer sur la marque Neymar, qui est quoi qu’on en dise, une des plus puissantes au monde, surtout que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont plus proches de la retraite que le Brésilien. Mais Neymar Jr aurait déjà fait savoir qu’il ne voulait pas rester plus longtemps à Paris et qu’il refusait d’étudier cette offre aussi énorme soit-elle. Le sulfureux média espagnol précise qu’outre le FC Barcelone, Manchester City, Chelsea et Manchester United pourraient convaincre Neymar de venir au prochain mercato, même avec une offre salariale plus basse.