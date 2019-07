PSG : Neymar au Real Madrid, le vestiaire ne dira pas non

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Compatriote de Neymar, Marcelo a bien compris que l'avenir de son coéquipier en Seleçao était très incertain lors de ce mercato 2019. Et à la question de savoir s'il pense que la star brésilienne du Paris Saint-Germain est compatible avec le Real Madrid, le défenseur de Zinedine Zidane n'affiche aucun doute, précisant même que le passé barcelonais de Neymar n'était en aucun cas un problème, faisant probablement référence aux rumeurs qui affirmaient que le vestiaire barcelonais ne voulait pas d'Antoine Griezmann.

Et Marcelo de se lancer dans les colonnes du Mundo Deportivo. « Avoir Neymar au Real Madrid serait un immense plaisir, mais ce n’est pas moi qui décide. Neymar est un crack et le Real Madrid doit toujours tout faire afin d’amener les meilleurs joueurs du monde. Son passé au Barça ne poserait aucun problème. Une fois, nous étions en préparation avant la saison, et, comme il est un de mes amis, mais également un ami de Casemiro, il est venu dans le vestiaire du Real Madrid. Il est entré, a salué tout le monde et a parlé avec lui. Quand le match se termine, la rivalité est est mise de côté », a confié le défenseur du Real Madrid, qui ne claque donc pas la porte au nez de Neymar.