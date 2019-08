PSG : Neymar au Real, avec 200ME Madrid a l'argent !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

FC Barcelone ou Real Madrid, alors que le mercato estival entame ses deux dernières semaines, le choix de Neymar est limité à ces deux clubs. Et si la star brésilienne du Paris Saint-Germain donne clairement l'avantage au Barça, où il rêve de revenir deux ans après avoir largué le club catalan, le Real Madrid de Florentino Perez est à l'affût. Compte tenu des exigences financières du PSG, Dave Appadoo estime que ce sont les Merengue qui sont en position de force au moment de sceller un accord avec Leonardo et le Paris SG.

Le journaliste rappelle que le Real Madrid a une énorme réserve financière pour passer à l'action. « Pour moi, ce n’est pas le Barça qui a une chance de faire le deal Neymar, c’est le Real Madrid. Je pense depuis que l’état des finances de Barcelone n’est pas reluisant. Ils ont des actifs, les joueurs, mais pas de cash et là-dessus ce n’est pas négociable avec Paris, sauf à trouver un prêt, un montage, etc...Ceux qui ont le cash, et dieu sait qu’ils en ont, c’est le Real Madrid. Pendant trois ans ils n’ont pas recruté, ils ont amassé une fortune, leur mercato s’est fait autour de 300ME leur laisse encore de la marge, même si ça parait énorme, puisqu’ils avaient 500ME cash. Si on ajoute que leur recrutement n’est pas mal mais qu’il n’est pas clinquant comme aime le Real Madrid, et même si Zidane ne semble pas vouloir de Neymar, on sent bien que mine de rien il n’y a pas le compte. A mon avis, Neymar au Real Madrid c’est possible », a confié, sur la chaîne L'Equipe, Dave Appadoo.