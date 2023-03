PSG : Neymar au placard, Galtier tape du poing sur la table

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En l’absence de Neymar, blessé à la cheville, le PSG a brillé contre l’OM dans un système où Lionel Messi et Kylian Mbappé ont été décisifs.

Privé de Neymar pour le déplacement à Marseille dimanche soir en Ligue 1, Christophe Galtier s’est adapté et a ressorti du placard son dispositif à trois défenseurs axiaux. En 3-5-2, avec Lionel Messi et Kylian Mbappé en attaque et plutôt exemptés des efforts défensifs, le Paris Saint-Germain a brillé sur la pelouse du Vélodrome. Quasiment injouable, le champion de France en titre a neutralisé la furia marseillaise et le duo Mbappé-Messi s’est éclaté, se montrant décisif avec deux buts et une passe décisive pour l’international français tandis que le champion du monde argentin a lui aussi régalé avec deux passes décisives et un but. Dès lors, difficile d’imaginer comment le PSG s’articulera avec le retour de Neymar, qui espère revenir face au Bayern Munich en huitième de finale retour de Ligue des Champions.

Neymar sacrifié, Christophe Galtier ne l'envisage pas

Suiveur du PSG toute l’année pour L’Equipe, le journaliste Loïc Tanzi ne croit pas une seconde que Christophe Galtier sacrifiera Neymar, comme certains spécialistes le réclament. Au contraire, le suiveur attentif du Paris Saint-Germain estime que l’international brésilien est crucial pour l’équilibre de l’équipe parisienne, ce qui peut sembler contradictoire dans la mesure où Neymar a souvent été perçu comme le joueur de trop au sein de l’attaque du PSG en raison du manque d’efforts défensifs de la MNM. « Si le PSG passe en quarts de finale, est-ce que Christophe Galtier va continuer dans ce système-là (3-5-2) avec Neymar ? Je pense que la réponse est oui. C’est juste l’utilisation du Brésilien qui sera un peu différente. On peut enlever Fabian Ruiz et mettre Neymar à la place au milieu de terrain » a jugé le journaliste de L’Equipe avant de poursuivre.

Mbappé indispensable oui, Neymar de trop non

« En début de saison, Galtier disait constamment que l’équilibre de cette équipe, c’est Neymar qui l’apporte. C’est Neymar qui permet à Mbappé et Messi de rester devant et de moins défendre et lui c’est lui qui fait les efforts au milieu, il l’a toujours bien fait. Le PSG jouait très bien en première partie de saison avec les trois (Mbappé, Messi, Neymar) dans un système à trois défenseurs. Je ne comprends pas pourquoi on dit que sans Neymar c’est plus facile. Lors des matches perdus récemment, il n’y avait pas les trois sur le terrain. Et c’est surtout dû à l’absence de Mbappé en l’occurrence » estime Loïc Tanzi, d’accord pour dire que Kylian Mbappé est indispensable au PSG au point que le club parisien ne sait plus gagner sans l’international tricolore. En revanche, le journaliste n’est pas d’accord avec ceux qui estiment que Neymar ne défend jamais au point d’être un boulet pour le PSG. Il y a donc de fortes chances que Christophe Galtier fasse de nouveau appel à l’ancien ailier gauche du Barça, dès que ce dernier sera opérationnel.