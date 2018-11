PSG : Neymar au Barça, Xavi connaît déjà la fin de l’histoire

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Alors que Neymar s’est récemment plaint des rumeurs sur son avenir, certaines sources ont choisi d’ignorer son coup de gueule.

Ce vendredi, Mundo Deportivo confirme la version de Goal : le milieu du Paris Saint-Germain serait déterminé à revenir au FC Barcelone l’été prochain. Le Brésilien discuterait déjà avec ses anciens dirigeants qu’il avait pourtant quittés sur un clash en 2017. C’est pourquoi Xavi, lui, n’imagine absolument pas le retour de Neymar au Camp Nou.

« Je n'y crois pas. En plus, il me semble que Neymar n'était pas parti en bons termes. Pour moi, il n’y a pas la moindre chance qu’il revienne, a estimé l’ex-Blaugrana sur la Cadena SER. En tant qu'ancien coéquipier, je peux dire que c’est une bombe. S’il met les piles, qu’il fait preuve de maturité et travaille dur, il peut se hisser au niveau de Messi et Cristiano Ronaldo. Peut-on créer un projet autour de lui ? Oui, parce que c’est un leader, il a les capacités pour être décisif. Mais cela dépend de lui et de sa mentalité. »

Dembélé pour oublier Neymar

Lucide, Xavi voit plutôt le Barça miser sur Ousmane Dembélé malgré ses difficultés. « Il y a des règles à respecter dans un vestiaire, et je ne sais pas trop ce qu’il se passe en ce moment. Mais je peux comprendre qu’il n’arrive pas encore à exploiter tout son talent, parce que ce n’est pas une chose facile, il a besoin de temps. A Barcelone, vous devez faire plein de choses et les faire bien. Mais on l’a déjà vu marquer de beaux buts et faire la différence dans plusieurs matchs. Un étranger a besoin d’au moins un an pour s’adapter au Barça », a défendu l’Espagnol, bien placé pour connaître les habitudes de la maison.