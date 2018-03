PSG : Neymar au Barça ? Un dirigeant dit pourquoi c'est impossible

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

Ces derniers jours, la presse catalane l’affirmait : Neymar souhaite rejoindre le FC Barcelone, club qu’il a quitté il y a moins d’un an. Une information étonnante, d’autant que le divorce semble consommé entre les supporters du Barça et l’international brésilien. Porte-parole du club blaugrana, Josep Vives s’est exprimé sur un éventuel retour du n°10 parisien en Espagne. Selon lui, un come-back de Neymar au FC Barcelone n’est absolument pas à l’ordre du jour.

« Nous ne sommes pas au courant que Neymar veuille revenir. Le Brésilien est un joueur qui a quitté le club et à qui nous avons souhaité bonne chance lors de son départ. À partir de là, il n’y a rien eu de plus. Nous n’allons pas évoquer l’hypothèse de quelqu’un au sujet d’un joueur qui n’est pas à nous » a expliqué le dirigeant du FC Barcelone dans les colonnes de Marca. Info ou intox ? On en saura plus dans les prochaines semaines. Mais un retour de Neymar semble aujourd’hui très improbable du côté de la Catalogne…