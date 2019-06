PSG : Neymar au Barça ? Pourquoi ça devient impossible

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

L’avenir de Neymar au sein du Paris Saint-Germain continue à faire débat durant ce marché des transferts.

Ces derniers jours, le futur de Neymar dans le club de la capitale s’est quelque peu assombri. Encore blessé au pied droit et plongé dans son affaire de viol présumé, l’attaquant brésilien aurait effectivement des envies d’ailleurs pour cet été. Par conséquent, le Barça s’est mis en tête de rapatrier son ancienne star. Mais alors que le FCB s’apprête à recruter Antoine Griezmann pour 120 millions d’euros, le club catalan aura-t-il les fonds pour débourser les 300 ME réclamés par le PSG pour le Ney ? Mélisande Gomez a un gros doute...

« Je ne vois pas un club comme le Barça mettre 300 ME pour Neymar alors qu’ils ont déjà acheté De Jong et qu’ils vont probablement recruter Griezmann le 1er juillet. Ils ont déjà dépensé beaucoup d’argent sur le mercato et comme beaucoup, ils sont limités dans leurs dépenses. Et puis, je pense que ce serait un énorme échec pour le PSG s’il partait. Après évidemment, il est la clé du mercato de Paris car avec 300 ME, il change la donne. Mais même avec 300 ME, je ne sais pas si on peut remplacer un joueur comme Neymar. Et puis, ils n’ont pas besoin de liquidités car ils ont déjà 120 ME hors vente », a lancé, sur La Chaîne L’Equipe, la journaliste, qui estime donc que Neymar va rester au PSG la saison prochaine, sachant qu’aucun club n’a les finances pour l’acheter au prix fort.