PSG : Neymar assigné à comparaître vendredi !

Dans : PSG, Ligue 1.

Accusé de viol, Neymar avait rapidement réagi dans la nuit de samedi à dimanche au Brésil en mettant en ligne une vidéo de 7 minutes dans laquelle la star du Paris Saint-Germain se défendait suite à la plainte déposée par une jeune brésilienne. Pour appuyer sa thèse d'une tentative d'extorsion de fonds et de coup monté, Neymar présentait des copies du dialogue très explicite qu'il avait eu avec l'accusatrice bien avant et même après le rendez-vous parisien durant lequel le viol aurait été commis. Et surtout le footballeur avait diffusé des photos de la jeune femme, où celle-ci s'exhibait très dénudée dans des poses suggestives. Et c'est cette divulgation des photos privées de celle qui l'accuse qui pouvait d'ores et déjà valoir de gros soucis à Neymar Jr.

Probablement informé par ses avocats du risque à avoir fait cela, le joueur du PSG et de la Seleçao n'a pas tergiversé. Et ce lundi, cette vidéo de défense a tout simplement été supprimée du compte officiel de Neymar sur Instagram, les autorités ayant déjà prévenu le footballeur qu'il avait tout intérêt à agir vite sous peine de connaître de très sérieux problèmes, ce délit étant passible d'une peine de prison ferme. Mais cela n'empêchera pas la justice de se pencher sur le cas Neymar, puisque la police est venue il y a quelques heures au camp d'entraînement du Brésil afin de remettre au joueur une assignation à comparaître vendredi prochain annonce GloboEsporte. Le média brésilien précise que les avocats de Neymar peuvent toutefois demander le report à une date ultérieure de cette comparution.