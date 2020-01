PSG : Neymar aime DJ Snake, mais pas DJ Serpent

Dans : PSG.

Neymar n'est pas une diva qui règne sur le vestiaire du Paris Saint-Germain, la preuve ses coéquipiers le chambrent comme tout le monde. Et le Brésilien adore cela.

On a beau être le footballeur le plus cher du monde, on n’est pas à l’abri d’une blague de potache fait par ses coéquipiers. Si certains ont longtemps affirmé que Neymar faisait la pluie et le beau temps dans le vestiaire du club de la capitale, ce n’est plus le cas et une petite séquence vidéo mise en ligne par Leandro Paredes puis par la star brésilienne le confirme.

Car à la veille du match Reims-PSG en Coupe de la Ligue, sous le regard difficilement sérieux de Mauro Icardi et Angel Di Maria, clairement prévenus, Neymar a eu la surprise de découvrir un serpent dans son casier. Etonné, le Brésilien a reculé avant de s’apercevoir que l’animal était en fait en plastique, ce qui l’a fait marrer. Commentant cette séquence d’un « trahison ! », Neymar a visiblement bien rigolé de cette farce faite par Leandro Paredes avec la complicité des autres joueurs argentins du Paris Saint-Germain.