PSG : Nouvel ennemi, le Real risque de perdre Mbappé

Dans : PSG.

Malgré le soin pris pour conserver de bonnes relations avec le Paris Saint-Germain, le Real Madrid s’oppose au club de la capitale française sur différents dossiers. Et notamment sur celui de l’attaquant Kylian Mbappé, que les Parisiens seront encore plus réticents à l’idée d’envoyer chez les Merengue.

Contrairement au FC Barcelone, qui s’est ouvertement attaqué au Paris Saint-Germain et à ses joueurs ces dernières années, et qui en a payé les conséquences à plusieurs reprises, le Real Madrid tient absolument à garder de bonnes relations avec le pensionnaire du Parc des Princes. Le président Florentino Pérez agit toujours avec le plus grand respect pour son homologue Nasser Al-Khelaïfi, qu’il refuse notamment de contrarier dans le feuilleton Kylian Mbappé.

Il ne faudrait pas que le puissant patron du PSG décide de barrer la route à la Maison Blanche. Mais comme l’indique le quotidien As, la paix entre les deux clubs risque de voler en éclats à cause de plusieurs dossiers. Sans parler de la Super Ligue, dont le Real Madrid est à l’origine, alors que le PSG fait partie du camp adverse, nos confrères constatent que l’intérêt madrilène pour l’entraîneur Mauricio Pochettino ne peut qu’agacer la direction francilienne. Et ce même si les Merengue évitent d’avancer dans le dos du PSG.

Varane, le PSG à l’affût

Idem en ce qui concerne le cas Raphaël Varane, lié au Real Madrid jusqu’en 2022, et que l’on sait tenté par un départ. Une occasion dont le demi-finaliste de la Ligue des Champions se verrait bien profiter sachant que le défenseur central français ne peut plus compter sur le soutien du coach Zinédine Zidane. Là encore, cet intérêt ne devrait pas améliorer l’entente entre les deux clubs. Ce qui représente surtout une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid en vue du recrutement de Kylian Mbappé, sa grande priorité du mercato estival.