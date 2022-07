PSG : Neymar agressé, l'auteur est connu

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar souhaite rester au PSG malgré les rumeurs de départ pendant ce mercato estival. Le Brésilien est un personnage clivant, et certains n'hésitent pas à l'attaquer salement.

Le PSG veut toujours remporter la compétition dans laquelle il est engagé. Depuis son rachat par QSI en 2011, le club de la capitale a connu énormément de succès sur la scène nationale. En Europe, on ne peut pas en dire autant. Malgré une finale en 2020, ce qui frappe le plus sont les remontadas subies, que ce soit contre Manchester United, le Real Madrid et bien sûr le Barça. Lors de cette rencontre, Neymar avait été le bourreau principal du PSG, mettant au supplice la défense francilienne, dont Thomas Meunier. Quelques mois plus tard, les deux joueurs se retrouvaient sous le maillot du PSG. Aujourd'hui à Dortmund, le Belge n'hésite jamais à se lâcher sur le PSG ou ses joueurs quand il le peut, ou quand il a besoin d'exister comme les supporters parisiens le constatent souvent.

Meunier n'est plus vraiment fan de Neymar

Cette fois, le latéral droit belge a cartonné Neymar dans une interview accordée à Kicker. Selon, Thomas Meunier, le Brésilien n'est plus du tout le même joueur depuis qu'il joue au Paris Saint-Germain. « Je dois admettre que j’étais un grand fan de Neymar quand il jouait encore à Barcelone. La remontada, c’est entièrement lui. Si j’avais eu 10 ans, j’aurais eu son poster dans ma chambre. A Paris, il a toutefois perdu sa magie, de mon point de vue », a notamment indiqué le joueur du Borussia Dortmund. Pas de quoi améliorer son image auprès des fans du PSG, avec lesquels il n'est pas forcément parti en bons termes. Du côté de Neymar, il n'est également pas certain que attaque soit bien prise, même si la star brésilienne a probablement déjà oublié celui qui a quitté libre Paris lors du mercato estival 2020.

En attendant, et malgré ces propos très critiques de son ancien coéquipier, le Brésilien se prépare de bonne manière sous les ordres de Christophe Galtier. L'ancien du Barça aura à coeur de faire une grosse saison, que ce soit au PSG ou avec le Brésil lors de la Coupe du monde au Qatar. A moins qu'il ne surprenne tout le monde et quitte le PSG avant la fin du mercato estival. Son nom circule en Angleterre du côté de Chelsea, Manchester City ou encore Newcastle, mais probablement au Borussia Dortmund. Tant mieux pour Thomas Meunier, qui espère lui renouer avec des trophées, ce qu'il n'a pas fait depuis qu'il a quitté le Paris Saint-Germain. On salive d'avance à un possible Dortmund-PSG en Ligue des champions, même si sans Erling Haaland, le club allemand fait nettement moins peur.