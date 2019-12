PSG : D'époustouflant à décevant, Idrissa Gueye passe aux aveux

Dans : PSG.

En grande difficulté à Madrid, le PSG s’en est sorti avec un match nul pas malheureux (2-2). Sans inspiration face à Nantes, le club de la capitale a réussi à s’imposer 2-0 grâce à quelques éclairs.

Le champion de France n’est pas au top de sa forme actuellement, et cela se voit notamment au milieu de terrain. Marquinhos n’est plus la pierre angulaire qu’il pensait pouvoir être au début de saison, tandis qu’Idrissa Gueye baisse clairement de pied physiquement. Epoustouflant face au Real Madrid lors du match aller, le Sénégalais n’a pas souvent réussi à revenir à ce niveau de jeu, et il était le premier à le reconnaitre après son match très timide face au FC Nantes.

« Oui, je le sens, tout le monde le voit aussi. Je reste un humain, ça arrive à tout le monde d'avoir des coups de mou. C'est mon cas. J'essaie de faire de mon mieux, de rester le plus simple possible, de gratter des ballons même si ce n'est pas facile. Ça va passer. Quand ça va revenir, on sera là, encore plus fort. 6 ou 8 ? Je n'ai pas de préférence. Le plus important pour moi, c'est d'être sur le terrain et d'essayer d'aider l'équipe du mieux possible. Relayeur, je l'ai déjà fait à Lille et en Angleterre. J'ai fait toute ma formation en 6 », a expliqué le joueur du PSG baladé entre le poste de sentinelle et celui de relayeur, mais qui a au moins la lucidité et l’humilité de reconnaitre sa mauvaise passe. En espérant pour le PSG, qui a besoin d’un milieu fort pour aller loin en Ligue des Champions, qu’elle ne dure pas trop longtemps.