Kimmich au PSG, sa réponse fait mal à Paris

Par Corentin Facy

A un an de la fin de son contrat, Joshua Kimmich suscite l’intérêt du PSG lors de ce mercato estival. Mais le club parisien n’est pas la priorité de l’international allemand, qui préfèrerait rester au Bayern Munich.

Auteur d’un Euro 2024 solide avec l’Allemagne cet été, Joshua Kimmich se retrouve dans une situation inconfortable lors de ce mercato. Et pour cause, l’international allemand est en fin de contrat dans un an avec le Bayern Munich, qui aimerait s’en débarrasser pour récupérer une belle indemnité de transfert plutôt que de le voir partir libre dans douze mois. Chassé par sa direction, Joshua Kimmich ne l’entend pas de cette oreille et ne signera pas n’importe où.

Joshua Kimmich refuse de venir au PSG

Ces dernières semaines, le nom de Joshua Kimmich a beaucoup été associé au Paris Saint-Germain, où Luis Enrique apprécie son profil et ses qualités pour jouer au milieu de terrain. Mais selon les informations divulguées par Bild en ce milieu de semaine, l’intérêt du PSG à l’égard du joueur allemand n’est pas vraiment réciproque. En effet, le média nous apprend que Joshua Kimmich est très peu emballé par la perspective de rejoindre le Paris Saint-Germain dans les semaines à venir. Le projet sportif du club parisien n'est pas en cause, mais Kimmich n'envisage pas de déménager dans la capitale française pour des raisons familiales. Il se sent bien en Allemagne et aimerait y rester.

L’ancien joueur de Stuttgart a une autre idée en tête, à savoir prouver à son nouvel entraîneur Vincent Kompany qu’il peut encore aider le Bayern Munich. A un an de la fin de son contrat, le natif de Rottweil aimerait prolonger en Bavière, mais ce scénario n’est pas du tout dans les plans de ses dirigeants. La question est maintenant de savoir ce qu’il va advenir de Joshua Kimmich, s’il refuse de venir au PSG et si en parallèle, le Bayern Munich ne lui offre pas de prolongation de contrat. Peu de clubs, en dehors de Paris, ont été associés au joueur ces derniers temps. Manchester City s’est renseigné à quelques reprises sans aller plus loin, tout comme le FC Barcelone. Mais à 29 ans, Kimmich est à un tournant de sa carrière et pour l’heure, on ignore en Allemagne de quoi sera fait l’avenir de celui qui est un taulier de Julian Nagelsmann en sélection.