PSG : Neymar surprend Paris et rentre d'urgence

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Attendu seulement lundi prochain au Camp des Loges, Neymar est déjà de retour au Paris Saint-Germain. La star brésilienne va pouvoir rapidement rencontrer le nouveau staff du club de la capitale.

Pour une surprise c'est une sacrée surprise qu'ont eu quelques journalistes et supporters présents devant le Camp des Loges. En effet, contre toute attente, Neymar est arrivé ce mardi matin au centre d'entraînement au PSG, alors que le numéro 10 brésilien avait été autorisé à revenir lundi prochain comme d'autres joueurs. Mais visiblement Neymar veut marquer le coup et faire comprendre que malgré les critiques, il est motivé à fond à l'entame d'une nouvelle saison à Paris. Le hasard du calendrier fait que ce retour de Neymar correspond au jour où Nasser Al-Khelaifi va officiellement présenter Christophe Galtier comme entraîneur du Paris Saint-Germain, ce qui permettra à ce dernier de vite pouvoir discuter avec une de ses stars. Tout cela en attendant de savoir si le joueur brésilien fera des vieux os au PSG ou bien s'il trouvera un nouveau club pour la prochaine saison. Neymar n'est d'ailleurs pas le seul joueur à avoir mis un coup de rabot dans ses vacances, puisque Keylor Navas et Marquinhos étaient également là alors qu'eux aussi pouvaient rentrer lundi prochain. De son côté, Kylian Mbappé est lui aussi à Paris et a même dévoilé via les réseaux sociaux qu'il avait fait des tests physiques lundi.