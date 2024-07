Julian Alvarez presque offert au PSG

Dans : PSG.

Le PSG est toujours intéressé par Julian Alvarez et sait désormais à quoi s’en tenir puisque Manchester City a fixé le prix de l’international argentin à 70 millions d’euros. Les courtisans du buteur de 24 ans sont prévenus.

Ces derniers jours, un nom de buteur revient avec insistance dans l’actualité du Paris Saint-Germain, celui de Victor Osimhen. L’international nigérian de Naples est l’une des pistes privilégiées par le champion de France en titre, notamment en cas de départ de Randal Kolo Muani ou de Gonçalo Ramos dans le secteur offensif. Mais en parallèle, le PSG a maintenu le contact avec Julian Alvarez, dont l’avenir à Manchester City n’est pas certain. Barré par la concurrence d’Erling Haaland, l’ancien attaquant de River Plate verrait d’un bon oeil un départ dans un club prêt à lui offrir un statut de titulaire indiscutable.

L’Atlético de Madrid ainsi que le FC Barcelone sont intéressés au même titre que le Paris SG mais jusqu’à présent, le tarif fixé par Manchester City pour un potentiel transfert de Julian Alvarez n’était pas connu. Ce n’est plus le cas puisque le site Fichajes.net croit savoir que le champion d’Angleterre en titre a communiqué le prix du champion du monde argentin aux courtisans de celui-ci. Pour accepter de vendre Julian Alvarez, à qui il reste quatre ans de contrat, Manchester City attend 70 millions d’euros hors bonus. Une somme qui reste bien sûr importante sur le marché des transferts, mais qui n’est pas hors de portée pour le Paris Saint-Germain.

Quid de Ramos et Kolo Muani ?

Rappelons que l'an passé, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi n'ont pas hésité à payer davantage pour Kolo Muani et Ramos. La question est maintenant de savoir si le PSG va justement payer au prix fort ses erreurs de l’été dernier, ou si le Qatar acceptera de payer cette somme pour recruter Julian Alvarez. Comme dans le dossier Victor Osimhen, ce n’est pas le budget du PSG qui risque de coincer mais plutôt l’incapacité du club de la capitale à se débarrasser de certains flops encombrants. Une situation d’autant plus difficile à décrypter que ces dernières heures, on apprenait que Luis Campos avait personnellement contacté Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos pour leur dire que le Paris Saint-Germain comptait sur eux pour la saison à venir.