Un gros problème au mercato du PSG

Le mercato du PSG patine et l’inquiétude monte quant à l’attractivité du club parisien, lequel a de plus en plus de difficultés à attirer de grands noms sur le marché des transferts.

Depuis le début du mercato, le Paris Saint-Germain éprouve toutes les difficultés du monde à convaincre ses cibles de rejoindre le club de la capitale. Joshua Kimmich, Leny Yoro, Désiré Doué, Nico Williams, Rayan Cherki… Les dossiers sont nombreux, mais les arrivées peinent à se concrétiser. Fin juillet, le PSG a bouclé une seule recrue, Matvey Safonov, acheté en Russie pour 20 millions d’euros en tant que gardien numéro deux. Les besoins du Paris Saint-Germain sont encore nombreux, mais le champion de France en titre a de plus en plus de mal à convaincre des stars de signer. Un constat inquiétant pour Walid Acherchour, d’autant qu’au-delà des grands noms, le PSG éprouve également de grosses difficultés pour signer des jeunes en devenir à l’instar de Désiré Doué, qui hésite fortement entre Paris et le Bayern Munich.

« Je pense que le PSG a perdu son attractivité, on l’a vu sur les dernières périodes de mercato. Ils ont ciblé des joueurs comme Bernardo Silva, Harry Kane, là on a parlé de Joshua Kimmich… Sur ce type de joueurs, par rapport à ce qui était le cas ces dernières années, on a l’impression que le PSG n’arrive plus à les attirer. Même en surpayant et en donnant de gros salaires, on dirait que ces joueurs ne veulent plus venir. Des mecs comme Kane, Bellingham, Tchouaméni préfèrent des clubs comme le Bayern ou le Real Madrid. Ce n’est pas dérangeant de ne pas avoir des stars, car on veut une équipe au PSG » a d'abord lancé Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC avant de poursuivre avec un constat encore plus inquiétant.

Le PSG de moins en moins attractif au mercato ?

« Mais même sur les joueurs plus jeunes, les prospects français ou non, on dirait que Paris est en train de se faire griller la politesse par ces mêmes clubs. Il y a le cas Désiré Doué, le cas Xavi Simons que l’on ne comprend pas, le cas Leny Yoro. Il y a l’arrivée de Joao Neves, bon joueur en devenir, catalogue Jorge Mendes, il arrive au PSG. C’est bien mais au-delà de l’attractivité, je suis inquiet car on est le 26 juillet et ta seule recrue c’est Safonov, numéro 2 derrière Donnarumma à 20 millions d’euros. Pour moi, il faut quatre ou cinq joueurs de grande qualité, pour avoir un renouveau bien ciblé » a conclu le consultant, pour qui la première partie du mercato estival est bien compliquée pour le PSG, qui va devoir mettre le turbo au risque de surpayer quelques éléments afin de décanter la situation et apporter à Luis Enrique les recrues espérées.