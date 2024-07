PSG ‍: 35ME séparent Osimhen de Paris, il débarque ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier Victor Osimhen étant totalement à l'arrêt, le PSG refusant de monter son offre pour l'attaquant de Naples, ce dernier envoie un émissaire à Paris.

Après l'échec du dossier Khvicha Kvaratskhelia, Aurelio de Laurentiis espérait tout de même pouvoir profiter de la générosité du Paris Saint-Germain en cédant Victor Osimhen au club propriété du Qatar. Et fidèle à ses habitudes, le propriétaire de Naples avait fixé le prix de vente de son buteur nigérian à 120 millions d'euros, AdL ayant prolongé Osimhen l'hiver dernier avec une belle hausse de salaire afin de lui permettre d'être exigeant lors de ce mercato 2024. Sauf que le quotidien napolitain Il Mattino précise ce mercredi que le PSG n'a nullement l'intention de payer les 120ME attendus par le patron du club italien, et que Paris a déjà prévenu que ce sera 85 millions d'euros et pas un centime de plus pour aboutir à un accord. La différence (35ME) est colossale et le dossier est totalement à l'arrêt, ce qui énerve Aurelio de Laurentiis, mais également Victor Osimhen.

Naples a voulu piéger le PSG, c'est raté

Selon notre confrère napolitain, pour débloquer la situation, et à l'initiative du joueur, Roberto Calenda, l'agent de Victor Osimhen arrive dans les prochaines heures à paris afin d'essayer de relancer les discussions. Un déplacement qui ressemble à une opération de la dernière chance, tant la position des deux clubs est éloignée. Et l'heure n'est pas un réchauffement, puisque Nasser Al-Khelaifi n'a pas apprécié que son homologue de Naples refuse de discuter pour un possible transfert de Khvicha Kvaratskhelia.

Le président du Paris Saint-Germain estime en plus que De Laurentiis prend désormais le PSG pour sa banque et qu'à un moment, les champions de France doivent aussi exhiber leurs muscles, ce qui est clairement le cas dans le dossier Osimhen. Oui, Paris est prêt à s'offrir l'ancien joueur du LOSC, mais ça sera à ses conditions, et pas uniquement au prix exigé par Naples. Au représentant du joueur de 25 ans de réussir à renouer le fil du dialogue, sinon ce dossier va définitivement s'embourber et ne pas se réaliser au grand désarroi du Napoli, qui n'a aucune offre à hauteur de ses attentes.