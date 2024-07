Naples tente un braquage, le PSG lui rit au nez

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En discussion avec Naples pour le transfert de l’attaquant Victor Osimhen, le Paris Saint-Germain se montre prudent. Les Italiens ont présenté des exigences très élevées ces derniers jours. Mais le club de la capitale a catégoriquement refusé les folles demandes du Napoli.

Victor Osimhen est encore loin, très loin du Paris Saint-Germain. Le conseiller sportif Luis Campos, qui avait attiré le Nigérian à Lille, espère récupérer l’attaquant dans la capitale française. Mais le club francilien ne parvient pas à s’entendre avec Naples. Des discussions ont bien été lancées mais les deux parties peinent à se rapprocher. Il faut dire que le président italien Aurelio De Laurentiis se montre toujours aussi dur en affaires.

Le PSG et Naples en désaccord

Le journaliste Fabrizio Romano a en effet révélé les hautes exigences du Napoli, immédiatement refusées par le Paris Saint-Germain. « Je ne suis au courant de rien de nouveau entre Chelsea et Victor Osimhen, a commenté le spécialiste mercato pour CaughtOffside. Ce que je voulais dire c'est que tout d'abord, Osimhen veut quitter Naples, et l'intention de Naples reste de recruter Romelu Lukaku. C'est le plan. Ce qui se passe actuellement avec Osimhen ? Le Paris Saint-Germain n'a pas l'intention d'accepter les deux premières conditions imposées par Naples la semaine dernière. »

« Il y a presque sept jours, Naples a demandé à ce que Kang-in Lee soit inclus dans la transaction et le PSG a dit non, a confirmé le journaliste. Ensuite Naples a demandé au PSG de payer le montant de la clause libératoire d'Osimhen (130 millions d’euros), et le PSG a dit non. Donc si le prix baisse, on peut toujours considérer le PSG comme une option parce que Victor Osimhen aimerait beaucoup rejoindre le PSG, il leur a donné le feu vert il y a 10 jours. » L’autre problème pour le champion de France, c’est que son entraîneur Luis Enrique ne serait pas fan du profil de l’ancien Lillois.