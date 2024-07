PSG ‍: Ugarte ne signe pas à MU, la raison tombe

Manuel Ugarte se rapproche de plus en plus d’un départ du Paris Saint-Germain pendant l’intersaison. Cependant, le dossier peut prendre plus de temps que prévu puisque les Red Devils doivent d’abord se débarrasser d’un joueur au même poste.

Le Paris Saint-Germain espère vendre. Le club de la capitale n’a pas été très actif sur le marché des transferts jusqu’à présent, mais un joueur semble désormais proche de quitter la capitale française. Après une seule saison passée au PSG, Manuel Ugarte est sur le point de s’en aller. Recruté pour 60 millions d’euros en provenance du Sporting en 2023, l’Uruguayen a bien démarré avant de perdre petit à petit sa place dans l’entrejeu. Les Red Devils, eux, espèrent se renforcer au milieu de terrain et ont fait d’Ugarte une priorité. Un prix supérieur à 65 millions d’euros a été évoqué dans cette opération. Néanmoins, il faudra sûrement que toutes les parties prennent leur mal en patience puisque MU doit d’abord vendre dans ce secteur du jeu. Et pourtant, tout semble bouclé avec le PSG depuis plusieurs jours, mais la signature devra attendre.

🚨🔴 Manchester United remain in discussion with PSG for Manuel Ugarte, after green light from player and personal terms agreed last week.



No agreement between clubs yet.



🇲🇦 Man United are also in talks to decide how to proceed on new terms with Fiorentina for Sofyan Amrabat. pic.twitter.com/Rt9EhJmy4l