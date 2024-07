Kolo Muani et Ramos éjectés, le mensonge du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les discussions sont toujours en cours entre le PSG et Naples pour Victor Osimhen, mais ce transfert ne verra le jour que si Gonçalo Ramos ou Randal Kolo Muani est sacrifié. Deux joueurs qui pourraient tomber de haut dans les semaines à venir au vu du double discours du club parisien.

Officiellement, le Paris Saint-Germain n’est pas à la recherche d’un avant-centre, malgré le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Aux yeux de Luis Enrique, la priorité est de recruter un ailier afin d’apporter de la concurrence à Ousmane Dembélé et à Bradley Barcola. En ce sens, le PSG a accéléré au cours des derniers jours sur le dossier de Nico Williams, également courtisé par le FC Barcelone. Mais depuis plusieurs semaines, le nom de Victor Osimhen revient avec insistance dans l’actualité du club parisien. Dans son édition du jour, le journal L’Equipe fait le point sur le dossier du buteur nigérian de Naples et confirme que des discussions ont bien lieu actuellement entre le PSG et le champion d’Italie 2023.

PSG : Ramos et Kolo Muani contactés d'urgence par Luis Campos https://t.co/flIjnIVfdf — Foot01.com (@Foot01_com) July 24, 2024

Le quotidien sportif confirme que le profil de l’ancien Lillois plait beaucoup à Luis Campos, mais aussi à Luis Enrique, qui verrait son arrivée d’un bon oeil. Nasser Al-Khelaïfi est également un grand fan de Victor Osimhen. Et si selon L’Equipe, le Paris SG n’a pas soumis de proposition officielle à Naples pour recruter son attaquant, l’intérêt du club parisien est réel. Quid alors de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani, recrutés pour un total de 160 millions d’euros la saison dernière ? Officiellement, le PSG compte sur eux. Luis Campos a pris son téléphone pour contacter les deux joueurs récemment, en leur assurant qu’un départ n’était pas à l’ordre du jour les concernant.

Le PSG cherche un point de chute à ses attaquants

Pourtant, le Paris Saint-Germain s’active en coulisses pour leur trouver un point de chute, que ce soit à l’un, à l’autre… voire aux deux. Le départ de Randal Kolo Muani ou de Gonçalo Ramos débloquerait immédiatement l’épineux dossier Victor Osimhen. Mais en tenant un double discours avec des joueurs actuellement sous contrat, le PSG prend aussi le risque de se les mettre à dos et que ceux-ci refusent de partir là où Paris veut les envoyer. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi devront donc y être vigilants alors que secrètement, leur objectif est bel et bien d’offrir Victor Osimhen à Luis Enrique.