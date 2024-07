Nouvelle offre du PSG, accord imminent pour Désiré Doué ‍!

En réponse à la nouvelle tentative du Bayern Munich en début de semaine, le Paris Saint-Germain a formulé une deuxième offre pour Désiré Doué. Cette fois, le club francilien a accepté les exigences du Stade Rennais qui pourrait bientôt valider le transfert de son milieu vers la capitale.

On assiste à une rude bataille entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Séduites par les qualités de Désiré Doué (19 ans), les deux formations font monter les enchères pour le milieu polyvalent de Rennes. C’est d’abord le cador allemand qui a dégainé le premier, et qui a transmis sa deuxième offre en début de semaine. Cette proposition atteint les 55 millions d’euros (bonus inclus) et obligeait le champion de France à réagir.

De son côté, le club de la capitale s’était seulement engagé à verser 45 millions d’euros (bonus inclus), sans même recevoir de réponse de la part de la direction bretonne. Une manière pour les Rouge et Noir de temporiser sachant que les enchères ne font que grimper au fil du temps. C’est apparemment la bonne stratégie puisque le Paris Saint-Germain vient de présenter sa deuxième proposition. Selon les informations de L’Equipe, même si certains en interne estiment que le Rennais vaut 50 millions d’euros, les Parisiens sont maintenant disposés à payer 60 millions d’euros (bonus inclus) pour Désiré Doué.

🔴🔵 Paris Saint-Germain proposal for Désiré Doué is worth €60m add-ons included, fee wanted by Rennes.



Doué currently focused on Olympics game but his decision will follow very soon. pic.twitter.com/MwB0SVmG1j