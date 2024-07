PSG ‍: L’accord rêvé tombe à l’eau avec Benfica

Dans : PSG.

Le départ des lofteurs est compliqué au PSG, et certains clubs n'hésitent pas à en profiter pour obtenir des accords beaucoup plus intéressants pour eux, forçant la main au club parisien.

Le PSG et les clubs portugais, c’est une grande histoire d’amour ces dernières années. Il y a eu des réussites et des échecs, mais Paris continue de prospecter en direction de la péninsule avec notamment Luis Campos chez les dirigeants, et Jorge Mendes en super entremetteur. C’est le cas dans le dossier Joao Neves qui avance dans le bon sens et devrait déboucher sur un accord dans les prochains jours pour faire venir le grand espoir portugais.

Cette étiquette de grand espoir du football lusitanien, un autre joueur l’a eu en son temps, c’est Renato Sanches. Le milieu de terrain impressionnait par sa puissance à son jeune âge, mais il s’est brûlé les ailes psychologiquement et physiquement au Bayern Munich. Son rebond à Lille lui a permis d’atterrir au PSG, où il n’a jamais répondu aux attentes, avec plusieurs blessures. Prêté à la Roma l’an dernier, il n’a pas convaincu les dirigeants italiens et est de nouveau annoncé sur le départ.

Le Benfica ne veut pas lâcher un centime

Le Benfica Lisbonne est chaud pour tenter de relancer un joueur qui n’a que 26 ans, mais qui ne provoque plus aucun engouement au mercato. La preuve, le PSG espérait le vendre contre une petite somme au club de Lisbonne, et en récupérer 5 millions d’euros. Mais cette idée a été rejetée par les Aigles, qui vont boucler son arrivée sous la forme d’un prêt avec option d’achat selon PSGInside-Actus. Aucune garantie donc que le Portugais ne reviendra pas à Paris en fin de saison, alors qu’il est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027.

Mais sur ce dossier, Luis Campos n’a pas le choix et le simple fait de ne pas l’avoir dans son effectif à Paris est suffisant pour donner le feu vert à son départ, surtout que Renato Sanches ne provoque l’intérêt d’aucune autre formation européenne. Résultat, son arrivée à Benfica sera indépendante de celle de Joao Neves au PSG, et ne provoquera donc pas une baisse éventuelle du coup du transfert de l’espoir portugais dans la capitale française.