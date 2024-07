PSG ‍: Ramos et Kolo Muani contactés d'urgence par Luis Campos

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG fait de Victor Osimhen sa priorité au mercato dans le secteur offensif. Le transfert est en bonne voie mais cela menace clairement Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Luis Campos les a rassurés par téléphone.

Le départ de Kylian Mbappé met le PSG dans l'embarras concernant le poste de numéro 9. Sur le papier, les Parisiens ont de quoi faire avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Le Portugais a été efficace lors de ses entrées en jeu la saison dernière. Il a inscrit 11 buts en Ligue 1 d'ailleurs. Néanmoins, Luis Enrique ne lui a jamais fait totalement confiance. De son côté, Randal Kolo Muani a été moins performant avec 6 buts en Ligue 1 seulement. Plus critiqué par les journalistes, il a été plus utilisé par son entraîneur que Ramos. Aucun des deux joueurs ne fait finalement l'unanimité et le PSG se tourne vers Victor Osimhen au mercato.

Ramos et Kolo Muani resteront selon Campos

L'attaquant nigérian de Naples est dans le viseur du club parisien, lequel est proche d'obtenir un accord financier avec les Italiens. Osimhen, Ramos et Kolo Muani au PSG, cela fait un avant-centre de trop pour la prochaine saison. Alors que les rumeurs annoncent le départ du Portugais ou du Français cet été, Luis Campos a pris son téléphone pour rassurer les deux joueurs menacés.

❗️Victor Osimhen dans la salle d’attente



🔹D’un côté Luis Campos appelle G.Ramos et RKM pour leur expliquer que le club compte sur eux



🔹De l’autre, Paris conclut un accord avec Osimhen et poursuit les négo avec Naples



🔹VO est par ailleurs courtisé par Al-Ahli

et par Chelsea pic.twitter.com/6HfmfrkQtg — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 23, 2024

Selon RMC Sport, le conseiller sportif du PSG a appelé Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani pour leur dire que le PSG souhaitait les conserver. Il leur a surtout dit de ne pas écouter les rumeurs dans les médias ainsi que dans l'environnement du club parisien. Une démarche indispensable pour préserver leur confiance alors qu'ils sont susceptibles de faire une saison supplémentaire au PSG. Mais, si Osimhen signe à Paris, un attaquant au moins devra se faire du souci et sans doute renoncer à jouer sous le maillot parisien.