PSG ‍: La femme du gardien russe dément une bagarre

Par Claude Dautel

Premier renfort du PSG lors de ce mercato, Matvey Safonov s'entraîne depuis la reprise avec ses coéquipiers parisiens. Le gardien de but russe est apparu avec des points de suture au visage, et les rumeurs ont commencé à circuler.

Matvey Safonov a eu la gentillesse de stopper sa voiture mardi en sortant de l'entraînement à Poissy afin de signer des autographes à des supporters parisiens. Mais l'un d'entre eux a diffusé une vidéo de ce moment sympa, et on a vu que le gardien de but russe arborait des points de suture au-dessus de l'oeil gauche, lequel était bien marqué. De même sur l'épaule de son tee-shirt, deux petites coupures. Et donc la vidéo a été illustrée d'un « Matvey Safonov s’est battu », laissant entendre que ce dernier en était venu aux mains à l'entraînement. Une version qui a circulé sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce que la compagne de Safonov, Marina Kondratyuk, mette un terme à cette histoire de baston après avoir été alertée par la presse russe qui suit de très près la carrière parisienne de l'ancien portier de Krasnodar.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Matvey Safonov. Le gardien de but de 25 ans s’est engagé avec le Club jusqu’en 2029.



Bienvenue à Paris, Matvey. 🔴🔵#WelcomeSafonov — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 14, 2024

Cette dernière, qui découvre les charmes de la capitale française, a précisé que le gardien de but du PSG avait seulement été victime d'une coupure à l'arcade sourcilière sur un contact, et que son tee-shirt présentait ces coupures à la base et n'avait donc pas été déchiré lors d'une bagarre. Et la jeune mannequin de certifier que son compagnon était en parfaite forme suite à ce choc dont il s'était déjà remis et qu'il ne fallait donc pas s'inquiéter pour lui. De quoi rassurer les supporters du Paris Saint-Germain tous très intrigués par la signature de Matvey Safonov dès le début du mercato pour la coquette somme de 20 millions d'euros.