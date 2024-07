Cette recrue du PSG se met les supporters dans la poche

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Alors qu’il s’apprête à découvrir la Ligue 1 avec le PSG dans les prochains jours, Gabriel Moscardo a déjà impressionné tout son petit monde, et cela pour une raison bien particulière.

Malgré le peu de mouvements du Paris Saint-Germain dans le sens des arrivées cet été, Luis Enrique comme le reste du groupe parisien vont découvrir un nouveau visage. Outre le renfort du gardien russe Matveï Safonov arrivé en provenance de Krasnodar contre un chèque de 20 millions d’euros en début de mercato estival, le champion de France en titre va découvrir le jeune milieu de terrain brésilien Gabriel Moscardo, recruté cet hiver par le PSG avant de le prêter dans la foulée aux Corinthians, son club formateur. L’occasion pour les supporters d’apprendre à connaître leur nouveau joueur qui a donné sa première interview pour les médias du club ces dernières heures. Une chose est sûre, celui-ci veut vraiment faire les choses bien à Paris et il a impressionné tous les supporters du Paris Saint-Germain pour une raison bien précise.

Moscardo parle déjà bien le français

Âgé de seulement 18 ans, Moscardo va découvrir sa première expérience à l’étranger et en Europe après une saison complète au Brésil. Malgré son manque de vécu en France après un mois passé dans la capitale tricolore, le joueur a donné sa première interview et a impressionné par son niveau de français : « J’étudie le français depuis quatre mois au Brésil. J’étais dans une école de français là-bas. Pour moi, il est important de parler français pour respecter le club, les personnes françaises du club, et les habitants de Paris. Je ne veux pas parler anglais avec un Français, je veux parler français avec un Français pour respecter les personnes françaises. C’est un rêve pour moi d’être ici», a-t-il notamment développé sur la chaîne YouTube du club. Reste désormais à voir si Luis Enrique saura lui apporter sa confiance assez rapidement, mais il semble déjà marquer beaucoup de points auprès des supporters avant même d’analyser sa progression balle au pied.