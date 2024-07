PSG ‍: Luis Enrique désigne le prochain Zaïre-Emery

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après avoir fait de Warren Zaïre-Emery un titulaire à part entière au PSG, Luis Enrique est emballé par les progrès d’un autre Titi formé au club en la personne du milieu offensif Senny Mayulu (18 ans).

La saison dernière, Luis Enrique n’a pas hésité à lancer les jeunes au Paris Saint-Germain, et notamment Warren Zaïre-Emery. A seulement 18 ans, le milieu de terrain français s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans l’esprit de son entraîneur, qui a prouvé qu’il adorait lancer des jeunes. Luis Enrique a bien l’intention de poursuivre dans cette voie la saison prochaine et selon les informations du Mundo Deportivo, l’ancien coach du FC Barcelone a d’ores et déjà identifié la prochaine pépite du centre de formation du Paris SG. Utilisé à 8 reprises en Ligue 1 la saison dernière, Senny Mayulu est amené à avoir un rôle plus important dans les mois à venir selon le média espagnol.

« Ailier rapide et insaisissable, il est habile des deux pieds et doté d’une étonnante capacité à tenir le ballon dans des situations où tout indique que l’adversaire va lui arracher » écrit le Mundo Deportivo, qui s’enflamme pour la pépite du PSG, et de poursuivre. « Luis Enrique lui-même, qui n’est pas vraiment un entraîneur qui donne du temps de jeu gratuitement, n’a pas hésité à faire l’éloge de la nouvelle sensation du Paris Saint-Germain » peut-on également lire de la part du journal espagnol, convaincu que Senny Mayulu disposera d’un temps de jeu bien plus important la saison prochaine dans la capitale française. Reste maintenant à voir à quel poste et au détriment de qui, alors que le jeune Parisien est aussi bien capable d’évoluer sur un côté dans le 4-3-3 de Luis Enrique, ou dans une position de meneur de jeu.

Quoi qu’il en soit, il faudra compter avec le natif du Blanc-Mesnil cette saison avec le Paris Saint-Germain et ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Mayulu ne fait pas l’objet de rumeurs quant à un éventuel prêt, car Luis Enrique a bien l’intention de l’utiliser de manière régulière en Ligue 1 et plus encore en Coupe de France.