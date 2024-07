La belle affaire Xavi Simons, le PSG donne rendez-vous en 2025

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Opposé à un retour au Paris Saint-Germain, Xavi Simons n’évoluera pas non plus au Bayern Munich la saison prochaine. Le milieu offensif se dirige vers un nouveau prêt au RB Leipzig. Une solution qui fait les affaires des Parisiens.

On connaîtra bientôt le dénouement du feuilleton Xavi Simons. Dans les colonnes du quotidien allemand Bild, on apprend que le milieu offensif lié au Paris Saint-Germain va rapidement prendre sa décision. Une chose est sûre à ce stade, c’est que le Néerlandais ne reviendra pas au club de la capitale. L’ancien talent de la Masia privilégie son temps de jeu et craint de voir sa progression ralentie chez le champion de France. Xavi Simons a donc le choix entre le Bayern Munich et le RB Leipzig, où il était déjà prêté la saison dernière.

Xavi Simons préfère Leipzig

Et selon nos confrères, dont les informations sont confirmées par le média Le Parisien, l’international néerlandais se dirige plutôt vers le RB Leipzig. Le quatrième de Bundesliga a les faveurs d’un Xavi Simons certain d’y jouer un rôle majeur après sa saison à 10 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues. De son côté, le Bayern Munich n’a peut-être pas fait le forcing pour le convaincre. On sait que le club bavarois met surtout le paquet pour conclure le transfert de Désiré Doué en provenance du Stade Rennais.

A moins d’une volte-face, Xavi Simons ne devrait pas retourner au PSG. La tendance est à un retour en prêt à Leipzig cet été. Toutes les options seront ouvertes à l’été 2025 et Paris n’aura plus de pourcentage à verser sur un possible transfert. #Mercato @le_Parisien_PSG https://t.co/qXlhOYUcnb — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) July 25, 2024

A noter que le RB Leipzig devrait accueillir Xavi Simons dans le cadre d’un deuxième prêt consécutif. Ce n’est pas une mauvaise affaire pour le Paris Saint-Germain qui souhaite pour le moment éviter un transfert de son milieu offensif. Car en cas de vente du demi-finaliste de l’Euro 2024 cet été, le PSV Eindhoven, son ancien club, obtiendrait un pourcentage sur le montant obtenu. En revanche, la direction francilienne pourra récupérer l’intégralité d’un transfert de Xavi Simons en 2025, à deux ans de la fin de son contrat.