Luis Enrique vs Nasser Al-Khelaïfi, premier clash au PSG ‍!

Il va y avoir un point chaud au mercato entre le président du PSG et son entraineur. Il s'agit de l'avenir de Fabian Ruiz, que Luis Enrique veut conserver tandis que Nasser Al-Khelaïfi souhaite le vendre.

Un an après son arrivée, Luis Enrique possède la totale confiance du Paris SG. Même si le résultat a été au final timoré en Ligue des Champions avec une élimination face au Borussia Dortmund alors que Paris était largement favori, l’entraineur espagnol a insufflé une nouvelle dynamique et a répondu aux attentes de ses supérieurs. Il n’est pour le moment plus question de prolonger son contrat, mais la confiance de Nasser Al-Khelaïfi est solide pour former une équipe jeune et française, et en faire une formation capable de dominer l’Europe avec d’autres arguments que celle des stars à tout-va.

Le PSG sait vendre, Al-Khelaïfi veut le prouver

Pour mettre sur pied une nouvelle équipe cet été, car le départ de Kylian Mbappé chance quoi qu’on en dise beaucoup de choses, Luis Enrique s’est rapproché de Luis Campos, le recruteur en chef du PSG. Le technicien espagnol a vu ses pouvoirs être élargis et il compte bien en profiter pour se mettre en évidence. Plusieurs dossiers sont discutés, et en général, les pistes de recrutement qui sont étudiées conviennent à l’ensemble du club.

Sur le sujet des départs, il y a toutefois un désaccord majeur qui débouche sur un bras de fer. Timoré lors de sa première saison, Fabian Ruiz a pris du volume lors de ses derniers mois parisiens, au point d’être un titulaire. Avec un peu plus d’efficacité offensive, il aurait pu être le héros du PSG face à Dortmund en Ligue des Champions. Mais le milieu de terrain a surtout explosé à l’Euro, où il a régulé le jeu espagnol en plus de se montrer, cette fois-ci, précis devant les buts. Désormais champion d’Europe, Fabian Ruiz a prévu de revenir à Paris pour tout casser et s’imposer comme un taulier du milieu de terrain, même s’il n’a pas caché son rêve de revenir jouer en Liga après son passage à Naples et donc au PSG.

Le numéro 8 parisien est donc considéré comme un pion essentiel par Luis Enrique. Mais ce n’est pas du tout le cas de Nasser Al-Khelaïfi, qui veut le vendre et profiter de son bel Euro pour faire une belle plus-value, affirme l’insider PSGInside-Actus. Acheté pour 22 millions d’euros un an avant la fin de son contrat à Naples, Fabian Ruiz est l’un des rares joueurs qui a vu sa valeur augmenter après son achat avec le PSG, et une vente à 30 ou 35 millions d’euros n’est pas impossible. Surtout que sa cote est très élevée en Espagne, où ses performances avec la Roja font saliver quelques cadors. L’occasion pour le dirigeant qatari de montrer qu’il est capable de réaliser de belles opérations au mercato, en gagnant de l’argent dans le trading, ce qui n’est pas le fort du PSG historiquement.

Un bras de fer qui oppose donc Luis Enrique à Nasser Al-Khelaïfi, et l’avenir de Fabian Ruiz dira forcément qui a eu le dernier mot dans ce dossier chaud.